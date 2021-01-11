Büyükçekmece'nin ilk toplu konut projesiydi, yıkım çalışmaları başladı - Son Dakika

Büyükçekmece'nin ilk toplu konut projesi olarak gösterilen ve 2019 Eylül ayında yaşanan depremde hasar alan 9 bloklu sitenin yıkımı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece'de beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi'nin katkılarıyla bugüne kadar 25 bin konutun yıkımı gerçekleştirildi. Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve 2019 yılı Eylül ayındaki 5.8'lik Silivri Depremi ile hasar gören 9 bloklu 54 daireli Büyükçekmece'nin ilk toplu konut projesi olan sitenin de yıkımına başlandı. Binanın kentsel dönüşümünün tüm kat sahiplerinin ortak kararla yapılması dikkat çekti.

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı konuyla ilgili olarak, Hilal 86 projesinin Büyükçekmece'nin ilk toplu konut projesi olduğuna dikkat çekerek, " 90 yılında oturuma geçmiş bir yer burası. Şu anda bu bölgenin kentsel dönüşümü yapılıyor. Şu anda yıkımını gerçekleştirdiğimiz bu adadaki 9 blok 54 daire bulunuyor. Buradaki en önemli olay tüm vatandaşların mutabakatıyla bu yıkım gerçekleştiriliyor. Deprem Türkiye'nin gerçeği Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün bulduğu bütün sosyal medya imkanlarıyla deprem gerçeğini dile getiriyor. 1 hafta önce Elazığ'da dün akşam da Ankara'da olmak üzere deprem kendini sürekli hissettiriyor. Büyükçekmece'de çok ciddi bir kentsel dönüşüm hamlesi var. Birçok bölgede yıkımlar devam ediyor. Yıkılan binalar deprem yönetmeliği öncesi yıkılmış binalar. Hilal 86 bölgesinde yaklaşık 710 bağımsız bölüm var. 54 dairelik kısımdan başladı. Önümüzdeki günlerde bu bölgenin tamamının kentsel dönüşümü gerçekleştirilecektir" dedi.

(İHA)