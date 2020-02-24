BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE KADIN CESEDİ BULUNDU (1) - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE KADIN CESEDİ BULUNDU (1)

7 saat önce

Alper KORKMAZ / BÜYÜKÇEKMECE sahilde kadın cesedi bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE KADIN CESEDİ BULUNDU (1), System.String[]

Alper KORKMAZ/ BÜYÜKÇEKMECE sahilde kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

Büyükçekmece, Güzelce sahilinde sabah köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan bir kadın, sahilde hareketsiz halde yatan bir kadın görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin incelemesinde kadının vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerden görüntü

-Detaylar


Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
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