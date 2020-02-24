BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE KADIN CESEDİ BULUNDU

6 saat önce

Alper KORKMAZ / BÜYÜKÇEKMECE sahilde kadın cesedi bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE SAHİLDE KADIN CESEDİ BULUNDU, System.String[]

Alper KORKMAZ/ BÜYÜKÇEKMECE sahilde kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının vücudunda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

Büyükçekmece, Güzelce sahilinde sabah köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan bir kadın, sahilde hareketsiz halde yatan bir kadın görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri 45 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin kadının vücudunda darp izlerine rastlanıldığı öğrenildi.  Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

"CANSIZ MANKEN SANDIM"

İhbarda bulunan Dilek Alp, "Sabah deniz kenarında köpekleri gezdirirken, gördüm. Sonra yanına yaklaşınca suyun içinde gömüldüğünü üzerinde biraz kızarık ve çizik olduğunu gördüm. Hemen ekipleri aradım, geldiler gerekeni yapmaya çalışıyorlar. Bir kadın cesediydi. Memurların söylediğine göre yabancı uyrukluymuş. Bazı yerlerinde morluklar çizikler vardı. 45- 50 yaşlarında var" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahilden görüntü

-Cesetten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Savcının gelişi

-Cenazenin cenaze aracına konuluşu

-Genel ve detaylar


Büyükçekmece, Sabah, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:50 Kaynak: DHA
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