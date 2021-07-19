Büyükçekmece sahilde yaşana kavganın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Büyükçekmece sahilde yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı. Denize girip taşkınlık yapan alkollü şahısların, işletme çalışanları ve vatandaşla tarafından darp edildiği öğrenildi. Dayaktan kaçmaya çalışan şahıslar, denize atladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahilinde meydana geldi. İddialara göre aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu alkollü grup denizde taşkınlık yaparak çevreye rahatsızlık verdi. Çevredeki vatandaşların uyarılarına kulak asmayan alkollü şahıslar, küfürlerin havada uçuştuğu eğlencelerine devam etti. Çevrede bulunan bir işletmenin müşterileri, şahısların davranışlarından rahatsız olup mekandan ayrılması üzerine işletme çalışanları, şahısları sakin olması yönünde uyardı. Şahıslar sahilin kimseye ait olmadığını söyleyerek işletme sahipleriyle tartışmaya başladı. Şahısların denizden restoranda bulunan müşterilerin üzerine taş atması ve yaşlı bir çifte kötü davranmalarıyla iyice hararetlenen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlarında destek verdiği işletme çalışanları ellerine aldığı sopalarda şahıslara saldırdı. Dakikalarca süren olayda sopalardan kaçan şahıslar, çareyi denize atlamakta bulurken o dakikalar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"Alkolün etkisiyle insanlara laf atmaya başladılar"

Şahısların alkollü olduğunu ve bu sebeple ne yaptıklarını bilmediklerini söyleyen Onur Sönmez, "Sahilde bir lokantada ailemle birlikte yemek yiyorduk. Yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu bir grup taşkınlık yapamaya başladı. Şahıslar alkol kullanmışlardı ve alkolün etkisiyle insanlara laf attılar. Şahısların bu davranışları çevrede rahatsızlık uyandırdı. Durumu polis ekiplerine ve belediyenin zabıta ekiplerine bildirildik. Fakat taşkınlık yapan grup tüm ikazlara rağmen taşkınlıklarına devam etti. Çevredeki vatandaşlar şahısları uyarınca denizden taş atmaya başladılar. Durum artık tahammül edilemeyecek duruma geldi ve çevredekiler şahıslara müdahale etti" dedi.

"Restoranda bulunan müşterileri taşladılar"

Şahısların saatler boyunca çevreye rahatsızlık verdiğini belirten Rahmi Şimşek ise "Şahıslar sabah saatlerinden itibaren denize giriyorlardı. Çevreden geçen insanlara hakaret ediyorlardı. Hatta tekneyle geçen insanlara laf atıp hareket çekiyorlardı. Ben sürekli olarak bu bölgedeyim bu insanları daha önce de hiç görmedim. Saat ilerledikçe artık terbiyesizliklerinin dozu da artmaya başladı. Çevredeki restoranlarda bulunan müşteriler durumdan rahatsız olup kalkmaya başlayınca esnaf şahısları uyardı. Bu durum üzerine aralarında bir gerginlik oldu. Daha sonra şahıslar denizden restoranda oturan müşterilere taş atmaya başladı. En son ise şahısların yaşlı bir çifte yaptıkları bardağı taşırdı. Yaşlı çift sahilde resim çekiniyordu ve şahıslarda resim çekinen kadını denize attı. Alkolün etkisiyle bu hareketleri yaptığını düşünüyorum şahısların. Kadın denizden çıkınca tekrardan kadını denize ittiler. Kocası şahısları durduramayınca eşyalarını toplayıp uzaklaşmak zorunda kaldı. Çevredeki vatandaşları durumu görünce tepki gösterdi şahıslara. Çevredeki mekanlarda çalışanlarında müdahale etmesiyle olay iyice büyüdü. Sabrı tükenen vatandaşlar şahıslara saldırmaya başladı" diye konuştu. - İSTANBUL