Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu

21.03.2022 00:58
Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu

Büyükçekmece sahilinde iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı erkek cesedi bulundu.

Büyükçekmece sahilinde iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı erkek cesedi bulundu.

Mimarsinan sahilinde iki ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda, cesetlerin Erkem B.H. (35) ve N. D.'ye (31) ait olduğu belirlendi.

Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Türkmenistan uyruklu çiftten erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendisini astığı değerlendiriliyor.

YORUMLAR
500
Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu! Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu! Alparslan Kuytul, gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı! Alparslan Kuytul, gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı! Nijerya'da bir cezaevine düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti Nijerya'da bir cezaevine düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti

Büyükçekmece, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu - Son Dakika


Son Dakika
00:56 Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i farka boğdu!
00:17 Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu!
00:10 Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 2-1 yendiği mücadelede, FB TV canlı yayın anlatımı sosyal medyaya damga vurdu
23:59 AK Partili Şamil Tayyar: Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor
23:44 Alparslan Kuytul, gözaltına alınmak istenirken arbede yaşandı!
23:29 Ünlü oyuncu Hülya Avşar: Manukyan'ı çok oynamak isterdim, izin vermediler
23:23 AIDS olduğu söylenen Fehmi Dalsaldı: Yoğun bakımda canım incir reçeli çekti
23:07 Rıdvan Dilmen alay konusu oldu: Frey'in yorumcu hali
22:10 Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal hücumuna koşarak destek verdi
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 01:13:34. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement