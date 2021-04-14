Büyükçekmece sahilindeki 7 işletme, kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika

Büyükçekmece sahilinde gözleme satan 14 işletmeden 7'si İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yıkıldı.
İBB'ye bağlı ekipler, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'nde gözleme dükkanlarının bulunduğu yere geldi. Ekipler, 14 işletmeden 7'sini kaçak oldukları gerekçesiyle yıktı.
İşletme sahipleri, gerekçesinin haksız olduğunu öne sürdükleri yıkıma tepki gösterdi. Polis ve zabıta ekininin tedbir aldığı bölgede, dozer ve kepçelerle yıkım işlemi tamamlandı.
Kaynak: AA
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