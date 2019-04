Büyükçekmece Seçimlerinin İptal Edileceğini Düşünüyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edileceğini düşündüğünü söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edileceğini düşündüğünü söyledi.



Uysal, "Büyükçekmece'deki seçimler iptal edilirse, buradaki trafiğe baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri de bundan etkilenir" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki seçim usulsüzlükleri iddiaları ile ilgili basın toplantısını düzenledi. Yapılan usulsüzlükler nedeniyle Büyükçekmece seçimlerinin tartışılır hale geldiğini anlatan Uysal, seçim takviminin işlemesiyle beraber olup bitenleri dikkatle takip ettiklerini ve hukuken gereken başvuruları yaptıklarını anlattı.



"8 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE BURADAN 11 BİN 954 SEÇMEN DÜŞÜRÜLMÜŞ" Büyükçekmece'deki seçmen sayılarındaki değişikliklere işaret eden Uysal, "Büyükçekmece'de 24 Haziran seçimlerinde seçmen sayımız 172 bin 351. Bugün seçmen sayımız 174 bin 661. Aradaki fark 2 bin 100 civarında. Niye bu kadar az fark varken niye bu kadar büyük tartışma var. Buradaki yüzde oranı itibariyle Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi yaşanmış. 24 Haziran'dan itibaren 8 aylık süre içerisinde buradan 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bu düşürülenler içerisinde ölümle düşenler var, yurt dışına çıkanlar var, askere gidenler var, il dışına gidenler var, bir de hiçbir yere gidemeyenler var. Bu süre zarfı içerisinde toplamda da 14 bin 264 seçmen de buraya yeni kayıt yapılmış. Yani toplamda 26 -27 binlere yaklaşan seçmen hareketi olmuş. Seçmen kaydından düşen seçmenlerin içerisinden 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bu ne manaya geliyor. Aslında bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. Eğer Türk vatandaşı olarak oy kullanma hakkı elinden alındıysa bu ciddi bir problem. Nasıl olmuşsa bu insanlar seçmen kaydında hiç yok. Tartışmanın temeli bu" şeklinde konuştu.



"TOPLAMDA 26-27 BİN SEÇMEN HAREKETİNİ BİR KİŞİNİN YAPMASI MÜMKÜN DEĞİL" Seçmen kaydı üzerindeki değişikliklerin ancak organize bir ekip tarafından yapılabileceğini savunan Uysal, "Toplamda 26-27 bin hareketlik var ise bunu bir kişinin yapması mümkün değil. Adrese dayalı kayıt sistemine geçtikten sonra seçmen listelerinin güncellenmesi, bir vatandaşın bir başka yere nüfus kaydını alabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kaydıyla mümkün olur. Yani nüfus müdürlüğü herhangi bir seçmeni kaydederken belediyeden almış olduğu verilerde oturulabilecek bir mekana ancak kayıt yapabilir. Oturulabilecek bir mekan yok ise oraya kayıt yapılamaz. Başlangıç oradan başlamış ve sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemi ile adresler oluşturulmuş. Sahte kayıt yerleri ile seçmen kaydedilebilecek adreslerde iki üç tane usul kullanılmış. Birinci usul müracaatı yapılan henüz inşaatına başlanmayan veya temeli atılan yerleri bina var gibi göstererek adres oluşturulmuş. İkinci bir usul Büyükçekmece'de yazlık olarak kullanılan yerlerde boş olan adreslerin sahte seçmen kaydı yapılabilecek listeye alınması olmuş. Üçüncü bir usul yine Büyükçekmece'de herhangi bir iş yeri olan yerler konut gösterilerek kayıt yapılmış. Bundan daha vahim bir durum var. O çok daha ileri boyut sahtekarlık. Normal olarak ruhsat alınmış 4-5 katlı binaya sanki o binanı üzerinde ilave 2 kat varmış gibi hayali kat olarak gösterilip seçmen yazılabilecek adresler oluşturulmuş" diye konuştu.



"MHP İLÇE BAŞKANIMIZIN EVİNE 5 SEÇMEN KAYDEDİLMİŞ" Sahte seçmen kaydı iddialarını elindeki fotoğraflarla anlatan Uysal, "MHP İlçe Başkanımızın Güzelce Mahallesi'nde oturduğu ev var. Evde tanımadığı 5 adet seçmen kaydı var. İlçe başkanımız kendi evinde oturuyor ama ta ki seçim sabahı güvenlik görevlisinin ilçe başkanımıza gelip 'sizin evdeki seçmen kağıtlarını getirdim' dediği zaman bu 5 seçmenden haberi oluyor" ifadelerini kullandı. Seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla birlikte konuyla ilgili itirazları yaptıklarını anlatan Uysal, şunları söyledi:



"Biz özellikle seçmen listeleri askıya çıktığı zaman AK Parti üyelerimizin önemli bir kısmının listede yer almadığını gördüğümüz zaman hızlı şeklide inceledik. Bazı boş arsalarda, bitmemiş inşaatlarda seçmen olduğunu gördük. Hızlı şekilde 736 seçmen kaydına itiraz ettik. Aynı seçmenlere CHP de itiraz etti. Bu 736 seçmenden 717 kaydı donduruldu. Kaydı dondurulduğu ancak kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine daha sonra baktık ki o güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Biz bir taraftan itirazlara bakalım dedik o 830'a itiraz ettik. Buna itiraz ettiğimiz zaman kanunda açık hüküm var. İtirazlar yapıldığı zaman kolluk kuvveti tarafından bire bir adres kontrolü yapılması gerekiyor. Süreler o kadar az ki bu kadar seçmen hareketinin yaşandığı bur ortamda seçmen adreslerine hiçbir şekilde ulaşabilmeleri mümkün değil. İçe seçim kurulu tespit yapılamadığından dolayı itirazlar reddedildi. Ama bu kadar yüksek seçmen hareketinin olduğu bir ortamda böyle bir kontrolün yapılabilme imkan ve ihtimali olmuyor. Olmayınca bu sadece bir seçmen kaydırması değil başka bir şey. 8 aylık süre içerisinde bu kadar yüksek bir oranda Büyükçekmece'mizde ortalama yüzde 20'ye yakın bir seçmen hareketi var."



"5 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN'ÜN İFADEYE ÇAĞRILDIĞINI BİLİYORUZ" Yapılan usulsüzlüklerle ilgili Büyükçekmece Belediyesi'nden Nüfus Müdürlüğü'ne geçen Mehmet Özgür Samanlı isimli kişinin tutuklandığını hatırlatan Uysal, "Bu şahsın yapmış olduğu şilem sayısı diğer memurlarının yapmış olduğu işlem sayısının 4 katı. Günlük diğer çalışanlar 100 kayıt işlemi yaparken o şahsın yaptığı işlem sayısı 400. Belediyeden sahte adreslere kayıt yapılan seçmenlerin tamamına yakını o şahıs üzerinden gitmiş. 17 Ocak'ta biz şikayet dilekçesini verdik. 18 Ocak günü bu şahıs tutuklandı. Kendisine yardımcı olan şahıslardan Osman Doğan tutuklandı. Mesele artık savcılığa intikal etmiştir ama şu kadarını biliyoruz ki belediyede de bu işlemin organizasyonu adına görev alanlar muhakkak var ki bu kadar kalabalık bir seçmen kaydı trafiği oluşturulabilsin. 5 belediye başkan yardımcısı ve Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır" dedi. Büyükçekmece'de yapılanların basit bir seçmen kaydırması değil AK Parti üyelerinin seçmen listesinden çıkarılması olduğunu vurgulayan Uysal, Büyükçekmece Belediyesi içerisinden bir ekibin Nüfus Müdürlüğü'ne yerleştirilen kişilerle birlikte çalışarak seçim sonuçlarını etkileyecek bir operasyon yürüttüklerini savundu.



"TÜRKİYE SEÇİM TARİHİ BOYUNCA BÖYLE BİR ORGANİZE İŞLEM GÖRMEMİŞ" Büyükçekmece Belediyesi yetkililerinin kendileri ile iş yapan müteahhitler ve esnaftan seçmen bulmasını istediğini iddia eden Uysal, "Belediye sen şu kadar seçmen bildirmek zorundasın diye bir sayı belirleniyor. Bu sayı isim ve TC numarası olarak şahıslar bildiriyor. Bu bildirilen isimleri belediyede görevde kişilerin nüfustaki kişileri ulaştırılabilmesi için bir sistem kurulmuş. Tutuklanan kişi 'şifremi unuttum' diyerek telefonunu açtırmadığını biliyoruz. Yüzde ona yakın bir oy kullandırılmış oluyor. Bunlar beraberce organize işbirliği ile seçim neticesi değiştiriyorlar. Türkiye baktığımız zaman seçim tarihi boyunca böyle bir organize işlem görmemiş" dedi.



"1038 SANDIK GÖREVLİSİNDEN 285'İ DIŞARIDAN ATANDI" Büyükçekmece'de sandıkta görevli olması gereken 1038 kişiden 285'inin dışarıdan atandığını söyleyen Uysal, "Bu 285 kişi içinde başka ilçede olanlar, İstanbul dışında seçmen kaydı olanlar vardır. Memur olmayı bırakalım işçi olan, hiçbir kamu görevlisi olmayanlar vardır. Bu da açık şekilde kanunsuzluk diyebileceğimiz, seçimlerin iptalini gerektiren bir konudur. Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçiminin iptal edileceğini düşünüyorum. Savcılık soruşturması sonucunda bu işleri yapan kim varsa muhakkak cezalandırılmalı ki bir daha bu tür yanlışlar yapılmasın. En azından burada bu kadar organize bir iş yapılarak seçim neticesi değiştirilmeye kimse yeltenmesin. İnanıyoruz ki özellikle evrakta sahtecilik suçunda cezalar her evrak için ayrı ayrı. Keşke şöyle bir konuma kalmasa diye dua ediyoruz. Birkaç tane orada belediyeden nüfusa gönderilen şahısların sadece suç üzerine kalarak onlar yanmasa diyoruz. Çünkü her evrakta sahtecilik dediğimiz zaman 3-5 bin sahte evraktan bahsediyoruz. Önlerine 2-3 bin senelik ceza çıkabilir. Aslın onların zorlayanlar da bulunup cezalandırılmasını temenni ediyoruz" açıklamalarında bulundu.



"BURADAKİ TRAFİĞE BAKTIĞIMIZDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMLERİ DE BUNDAN ETKİLENİR" Konuyla ilgili tutuklu bulunan Mehmet Özgür Samanlı'nın 17 aydır Nüfus Müdürlüğü'nde görev yaptığını ancak sadece son 8 ayın incelendiğini belirten Uysal, "Geriye bir de 9 aylık öncesi var. Burada sahte adresle oluşturulmuş, doldur boşalt yapılıyor. Yani 160 bin ortalama seçmen olan bir yerde yüzde 9 seçmen kaydı düşürülmüş, yaklaşık yüzde 9.5 da gelen var. Anormal bir durum var. Büyükçekmece seçimleri iptal olursa İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri de etkilenir mi. Buradaki trafiğe baktığınızda o da etkilenecek durumda. En son 14 binlere yaklaştı fark. Baktığımız zaman 21-22 bin rakamlarını değerlendirirsek Büyükşehiri de etkileyebilir. Buna karar verecek kurum YSK" dedi.



(Erdal Can İçelli - Murat Delice/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hindistan'da Yarın Başlayacak Seçimin Maliyeti 7 Milyar Doları Bulacak

Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş

Son Dakika! YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusuf İlçesinde Seçimler İptal Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi