Son Dakika Haberleri: BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE TIR DEVRİLDİ YOL KAPANDI (1)
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE TIR DEVRİLDİ YOL KAPANDI (1) - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE TIR DEVRİLDİ YOL KAPANDI (1)

6 saat önce

Yılmaz OKUR/ BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda kaza yapan TIR devrildi.

BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE TIR DEVRİLDİ YOL KAPANDI (1), System.String[]

Yılmaz OKUR/ BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda kaza yapan TIR devrildi. Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Devrilen TIR

-Detaylar


TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:22 Kaynak: DHA
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