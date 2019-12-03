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BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE TIR DEVRİLDİ YOL KAPANDI (1)
6 saat önce
Yılmaz OKUR/ BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda kaza yapan TIR devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:22 Kaynak: DHA
Yılmaz OKUR/ BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda kaza yapan TIR devrildi. Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Devrilen TIR
-Detaylar
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