Büyükçekmece tem'de tır yangını (1)
24 dakika önce
BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:42 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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