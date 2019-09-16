Büyükçekmece tem'de tır yangını
1 saat önce
Ersan SAN İSTANBUL DHABüyükçekmece TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:09 Kaynak: DHA
Ersan SAN İSTANBUL DHA
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu Tayland'da Kaplan Tapınağı'ndan kurtarılan 86 kaplan öldü