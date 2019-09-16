Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece tem'de tır yangını
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Büyükçekmece tem'de tır yangını

1 saat önce

Ersan SAN İSTANBUL DHABüyükçekmece TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ersan SAN İSTANBUL DHA

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Büyükçekmece tem'de tır yangını

TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:09 Kaynak: DHA
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Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu
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