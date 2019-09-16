Büyükçekmece tem'de tır yangını (3)

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

- İstanbul