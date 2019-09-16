Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece tem'de tır yangını (3)
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Büyükçekmece tem'de tır yangını (3)

15 dakika önce

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükçekmece tem'de tır yangını (3), System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

- İstanbul

TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
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