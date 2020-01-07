BÜYÜKÇEKMECE TEM'DEKİ TIR KAZASI KAMERADA - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE TEM'DEKİ TIR KAZASI KAMERADA

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE TEM'DEKİ TIR KAZASI KAMERADA, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza anı kameraya da yansıdı

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan çıkan TIR ekiplerin çalışmalarıyla yoldan kaldırıldı. Trafik  normal seyrine döndü.

KAZA KAMERADA

Bu arada kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hızla gelen TIR'ın bir anda bariyere çarptığı görülüyor. Bu sırada arkadan gelen sürücüler de zor anlar yaşıyor

Görüntü Dökümü:

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-Kaza ANI

-Olay yerinden görüntüler


Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:24 Kaynak: DHA
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