BÜYÜKÇEKMECE TEM OTOYOLU KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

BÜYÜKÇEKMECE TEM OTOYOLU KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

21.02.2023 09:29
BÜYÜKÇEKMECE TEM OTOYOLU KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

BÜYÜKÇEKMECE TEM otoyolu kenarındaki ağaçların arasında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

BÜYÜKÇEKMECE TEM otoyolu kenarındaki ağaçların arasında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Büyükçekmece TEM Otoyolu Karaağaç Mahallesi mevkiinde dün saat 09.00 sıralarında aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, yol kenarındaki ağaçların arasında hareketsiz yatan bir erkek gördü. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde siyah beyaz renk kazak ve açık mavi renk kot pantolon olan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede ölü olduğu tespit edildi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri ceset ve çevresinde uzun süre araştırma ve inceleme çalışması yaptı. Cesedin kalça bölümünden mermi girişlerinin olduğu tespit edildi ve ceset çevresinde 13 adet boş mermi kovanıyla 2 mermi çekirdeği bulundu. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen ceset, otopsi işlemleri için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
BÜYÜKÇEKMECE TEM OTOYOLU KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU BÜYÜKÇEKMECE TEM OTOYOLU KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU BÜYÜKÇEKMECE TEM OTOYOLU KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU BÜYÜKÇEKMECE TEM OTOYOLU KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU

Adli Tıp Kurumu, Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE TEM OTOYOLU KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:13 Adanalı Fatih Terim, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketini İtalyanlara anlattı
10:50 Altının gram fiyatı 1.114 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Lütfü Savaş'ı fena trollediler! 'Afrika prensi' diye paylaştığı kişi sosyal medya fenomeni çıktı
10:40 Josef de Souza giderayak Süper Lig için şampiyonluk tahmininde bulundu: Galatasaray'ı avantajlı görüyorum
09:58 Köy fay hattı üzerine kuruluydu! Deprem sonrası tam 200 evden sadece 10'u ayakta kalabildi
10:32 Survivor yarışmacıları, Türkiye'de yaşanan deprem felaketini öğrendi! Gözyaşları sel oldu
10:10 Depremzedelerin göç ettiği Konya'da emlak fırsatçılığı! Ev kiralarını yüzde 40 oranında artırdılar
10:30 Hatay'da hayatını kaybeden 5 kişi depreme eşyalarını almak için girdikleri hasarlı binada yakalandı
10:20 Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor
10:14 Ukrayna ordusundan bir asker, tabancayla oynarken kendisini kameraya alan arkadaşını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2023 11:24:47. #1.12#
SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE TEM OTOYOLU KENARINDA SİLAHLA VURULMUŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement