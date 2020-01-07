Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. - Son Dakika

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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı.
6 saat önce
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor - İSTANBUL
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