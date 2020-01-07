Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. - Son Dakika

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı.

6 saat önce

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı., System.String[]

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tır, toprak alana çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor - İSTANBUL

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:21 Kaynak: İHA
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