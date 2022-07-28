Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne İstikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan 34 DER 255 plakalı kamyon sürücüsü İsmail Uysal direksiyon hakimiyetini kaybederek, 34 DER 255 plakalı hafriyat kamyona arkadan çarptı. Çarpma nedeni ile çarpan kamyon sürücüsü Uysal araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kamyondan kurtardı. Ağır yaralı sürücü tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan çalışmalar sonucunda trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, İstanbul, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM Otoyolu'nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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