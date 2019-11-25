Büyükçekmece ve Arnavutköy'deki tarım alanlarını moloz ve çöple doldurdular

İSTANBUL'da döküm sahalarına para vermek istemeyen kişilerin hedefi Büyükçekmece ve Arnavutköy'de bulunan tarım alanları oluyor. Büyükçekmece gölü su havzasındaki tarım alanları içinden geçen neredeyse her ara yol, kaçak hafriyat döküm alanına dönüşmüş durumda. Tarla kenarlarına yada tarlalar arasında kalan araziler hatta bazı köy mezarlıklarının önü molozların yanı sırda hurda koltuk takımları, ayakkabılar, oyuncaklar, kırık su tankları, hurda yazar kasalar, buzdolapları gibi eşyalarla dolu. Çevre köylüleri "Bazen yakalanıyorlar ama kamyonlarıyla çöp dökmek için gelmeye devam ediyorlar." diyorlar.

DAHA ÇOK GECELERİ DÖKÜLÜYOR

Büyükçekmece Gölü havzasında bulunan tarım alanları ile Arnavutköy bölgesi kaçak döküm yapan kişilerin en çok kullandığı bölgelerin başında geliyor. Bölgenin tarım alanı oluşu ve geceleri kimsenin olmamasından faydalanan bazı kişilerin kamyonlarla girdikleri ara yolları adeta çöplüğe döndürmüş durumda.

BUZDOLABINDAN AYAKKABIYA, OYUNCAKTAN MASA SANDALYEYE KADAR HER ŞEY VAR

Tarım alanları kenarına yada içine dökülen molozun yanı sıra çok sayıda evsel atık denilebilecek malzemeler de bulunuyor. Bu alanlarda kırık su tankları, hurda buzdolapları, koltuk takımları, masa, sandalye, hurda yazar kasalar, ayakkabılar, çocuk oyuncakları gibi yüzlerce çeşit eşyayla dolmuş durumda.

ÇUVALLARA KORKUDAN KİMSE DOKUNAMIYOR

Bölgeye ayrıca yüzlerce çuval içinde tekstil malzemesi olduğu değerlendirilen çöp dağları da var. Büyük bölümü tarlaların içine atılmış bu çuvallarda tam olarak nasıl bir malzemenin bulunduğu ise gizemini halen koruyor. Bölge sakinleri içinde kimyasal bir madde olma ihtimaline karşılık çuvallardan uzak durduklarını söylüyorlar.

TEMİZLENİYOR AMA YİNE DÖKÜYORLAR

Kaçak döküm yapan kamyon sürücülerinin ekili tarlaların üzerine bile hafriyat dökmekten çekinmedikleri görülüyor. İstanbul 'a nefes aldıran yerlerden biri olmasının yanında yüzlerce kuş türüne de ev sahipliği yapan Büyükçekmece gölü su havzası, kentin önemli su kaynakları arasında bulunuyor. Çevre sakinleri dökülen hafriyatların zaman zaman temizlendiği ancak kısa süre içinde yerlerine yenilerinin döküldüğünü söylüyor.

MEZARLIK GİRİŞİNE BİLE MOLOZ DÖKMÜŞLER

Köylerinin mezarlığının girişine bile moloz döküldüğünü söyleyen köylülerden Yalçın Çelik "Arazilerin kenarlarına kamyonlarla getirip moloz pislik döküyorlar. İçlerinde ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bunları haber veriyoruz jandarmaya. Geliyorlar inceliyorlar ama bir sonuç yok. Bir kaçı yakalanıyor ama gelmeye devam ediyorlar. Tarlalarımızı ekiyoruz, bir süre sonra tarlanın içi naylon poşetlerle doluyor. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Belediyeye bildiriyoruz ancak bir türlü çözülmüyor. Bazen görüyoruz ama müdahale etmeye korkuyoruz. Başımıza bir şey gelir diye " dedi.

14 HAFRİYAT SAHASI VAR