Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'ye 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı

Büyükçekmece'ye 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı

59 dakika önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyetimin 100'üncü yıl dönümü anısına Bababurnu'na 100'üncü yıl Cumhuriyet Anıtı inşa edecek.

Büyükçekmece'ye 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı, System.String[]
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyetimin 100'üncü yıl dönümü anısına Bababurnu'na 100'üncü yıl Cumhuriyet Anıtı inşa edecek.

Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet tarihi boyunca şehit düşmüş kahramanların anısını Büyükçekmece'de yaşatmak ve vatandaşların aynı duyguları paylaşmasına aracılık etmek adına harekete geçen Akgün ve ekibi, Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılına yaklaşılmasıyla birlikte Büyükçekmece'de Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı inşa etme kararı almıştı.Başkan Akgün'ün Sinanoba Mahallesi'nde bulunan Bababurnu'na yaptıracağı 100.Yıl Cumhuriyet Anıtı manevi değeri ve görkemli yapısıyla İstanbul'un simgeleri arasında yer alamaya hazırlanıyor. Ayrıca Bababurnu 100'üncü yıl Cumhuriyet Anıtı içerisine inşa edilecek olan Cumhuriyet Müzesi de Cumhuriyet tarihine ışık tutacak önemli içeriklerden oluşacak bir müze olarak planlanıyor.

Cumhuriyetin 100'üncü Yılına adanmış bir eser

"Anıt, Cumhuriyete, Atatürk'e ve şehitlerimizin anısına armağandır"

Vatandaşlar, Büyükçekmece'nin tüm manzarasına hakim konumda olacak abidenin, 65 metre yüksekliği sayesinde açık havada Marmara Bölgesi'nin tamamını görülebilecek. Başkan Akgün, Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı'nın Büyükçekmece'nin çekim merkezi özelliğini arttıracak değerli bir proje olduğunu vurgulayarak abidenin; "Cumhuriyete, Gazi Mustafa Atatürk'e ve tüm şehitlere bir armağan ettiğimiz ve onlara duyulan minnet duygumuzu abide aracılığıyla dışa vuracağımız değerli bir proje. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşırken Büyükçekmece'ye inşa etme kararı aldığımız Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı şahsım ve tüm Büyükçekmece için önemli bir gurur kaynağı olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Büyükçekmece, Cumhuriyet Anıtı, Güncel
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