Büyükçekmece'ye büyük onur - Son Dakika
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Büyükçekmece'ye büyük onur

16 dakika önce

Kent Araştırmaları Enstitüsü'nün Uluslararası İDEALKENT Ödülleri'ne "Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu" projesiyle başvuran Büyükçekmece Belediyesi ödül almaya hak kazandı.

Büyükçekmece'ye büyük onur, System.String[]

Kent Araştırmaları Enstitüsü'nün Uluslararası İDEALKENT Ödülleri'ne "Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu" projesiyle başvuran Büyükçekmece Belediyesi ödül almaya hak kazandı.


Büyükçekmece Belediyesi "FlexCity" uygulaması ile 3'üncü kez ödül almanın gururunu bu kez Paris'te yaşadı. 150 projenin katıldığı yarışmada 30 belediye arasında ödül alan Büyükçekmece Belediyesi büyük bir başarıya imza attı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Paris'teki UNESCO binasında düzenlenen ödül törenine katılarak Büyükçekmece halkı adına ödül aldı. Bu başarının Büyükçekmece Belediyesi'nin vizyonunu temsil ettiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İlçemize ve vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti vermek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. FlexCity projemiz üçüncü kez ödüle layık görüldü. Gururluyuz. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ödül Büyükçekmece halkınındır. Büyükçekmece'ye bu yüzden 'Mutluluk Şehri' diyoruz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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