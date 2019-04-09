Büyükçekmece'ye "Sahte Seçmen" İncelemesi (2)
14 dakika önce
BÜYÜKÇEKMECE'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı.
BÜYÜKÇEKMECE'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah inceleme başlattı. Büyükçekmece
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nde toplanan polis ekiplerince, seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığı kontrol ediliyor. Emniyet kaynakları herhangi bir yakalama yada gözaltına alma işleminin olmadığını kaydetti. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz
, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:58 Kaynak: DHA
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