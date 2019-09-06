Büyükçekmece yeni eğitim dönemine iki okul açılışıyla giriyor

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Kumburgaz'da yaptırılan Kuvayı Milliye İlköğretim Okulu ve Büyükçekmece Belediyesi ile eğitim gönüllüsü Hasan Kılıç'ın katkılarıyla yaptırılan Güzelce Nezihe-Hasan Kılıç Anadolu Lisesi için resmi açılış töreni önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün talimatıyla kullanım ömrünü doldurmuş ve depreme dayanıksız olan okulu yıkan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, modern bir okul yapmak için çalışmalara başlamıştı. Kumburgaz Kuvayı Milliye İlkokulu eğitim ve öğretime hazır hale getirildi. 516 öğrencinin eğitim gördüğü okulda teknolojik ve sanatsal pek çok çalışmanın yapılabileceği laboratuvar ve derslikler mevcut. Toplamda 33 derslikle eğitim verecek Kumburgaz Kuvayı Milliye İlkokulu içerisinde 3 ana sınıfı dersliği, 2 destek eğitim dersliği, 24 ilkokul dersliği, 1 fen bilimleri dersliği, 1 müzik dersliği, 1 resim dersliği, 1 çok amaçlı salon, 1 spor salonu, 1 kütüphane ve 1 yemekhane bulunuyor.



Güzelce Mahallesi'nde bulunan ve modern mimarisiyle dikkat çeken Nezihe-Hasan Kılıç Anadolu Lisesi ise, Büyükçekmece Belediyesi ve eğitim gönüllüsü Kılıç Ailesi'nin katkılarıyla yaptırıldı. 24 derslikten oluşan Nezihe-Hasan Kılıç Anadolu Lisesi, 276 öğrenciye eğitim ve öğretim imkanı sağlayacak.



Belediye Başkanı Akgün, yeni eğitim ve öğretim yılına iki okulun resmi açılış törenini yaparak girmenin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Kumburgaz Kuvayı Milliye İlköğretim Okulu ve Nezihe-Hasan Kılıç Anadolu Lisesinin Türk milli eğitimine ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Büyükçekmece Belediyesi olarak eğitim gönüllülerimizle birlikte güç birliği yaparak yeni okullar yapmaya devam edeceğiz. Bu okullarda yetişecek çocuklar bu ülkeyi, bu cumhuriyeti Avrupa standartlarına yükseltmek için var olacaklardır. Türkiye çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir" diye konuştu.



Okulların resmi açılış töreninin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği öğrenildi. - İSTANBUL