Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı - Son Dakika

Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı

Yemişer Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen 2'nci Lavanta Hasadı Şenliği ile Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı.

Yemişer Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen 2'nci Lavanta Hasadı Şenliği ile Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı. Tarlaların mora boyanması görsel şölen oluşturdu.

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Büyükçekmece Belediyesinin 2'ncisini düzenlediği Lavanta Hasadı Şenliği ile ilçeyi lavanta kokuları sardı. Yemişer Lavanta Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Haziran ayında çiçeklenen lavantalar tarlaları mora boyadı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu görsel şölen kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şenlikte, Tarım Akademisi Organik Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu öğrencilerine sertifikaları takdim edildi. Öğrencilerin oluşturduğu stantlarda lavantalar, lavanta sabunları ve esanslar da satışa sunuldu.

"GEÇİM KAYNAĞI YALNIZCA TARIM OLANLARI GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Tarımın gelenekselden çıkıp bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi gerektiğini aktaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de tarımdan geçinen insan çok, ama hepsi anadan babadan öğrenilen geleneksel bilgilerle yapıyordu. Şimdi bilimsele döndük göreceksiniz Avrupa Yakasına biz çok büyük hizmet edeceğiz. Kent tarımının sonuçlarını Avrupa Yakasında çok kısa zamanda hissedeceğiz. Büyükçekmece'de yaşayıp da geçimini tarımdan sağlamak üzere bize gelen kişiye tespitlerimizden sonra yer tahsis edeceğiz. Elleri ile 30 yıldan beri sebzesini diken binlerce ailemiz var. Bu işe gönül verenlerle büyüteceğiz. Geçim kaynağı yalnızca tarım olanları mutlu edeceğiz onların gücünü artıracağız" şeklinde konuştu.

"İNSANLARLA UĞRAŞMAKTAN ÇOK SIKILMIŞTIM TOPRAK ÇOK İYİ GELDİ"

Yoğun iş temposundan sıkıldığı için toprağın kendisine iyi geldiğini söyleyen lavanta ekimi yapan Mine Baysal, "4 yıldır bu işe merak saldım. 1 yıla aşkın araştırma yaptım. Daha sonra ekime karar verdim. Küçük bir başlangıç yapayım dedim 3 dönümle başladım. Toprağımız çok sevdi. Verimi gayet güzel. Yağ kalitemiz Türkiye piyasasına göre yüksek çıktı. Daha sonra devam ettirmeye karar verdim. Tarlamı git gide büyütüyorum. İlk başta benim için hayaldi sonra gerçek oldu. Özellikle kadınlarımız evde boş vakit geçireceklerine biraz birikim yapıp bir hayallerini gerçekleştirsinler. Daha önce moda tasarımı ile uğraşıyordum. Yoğun bir iş tempom vardı. İnsanlarla uğraşmaktan çok sıkılmıştım. Toprak çok iyi geldi" diye konuştu.

(İslim Esra Çobanoğlu - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'yi lavanta kokuları sardı - Son Dakika

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