Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor - Son Dakika

Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor

12.03.2021 10:28

Son dakika gelişmesine göre Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yılında Büyükçekmeceli bisikletçiler şehitler için Çanakkale'ye pedal çeviriyor.

Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor

İSTANBUL - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yılında Büyükçekmeceli bisikletçiler şehitler için Çanakkale'ye pedal çeviriyor. Sporcuları uğurlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmeceli bisikletçiler, buradan Çanakkale Gelibolu yarımadasına pedal çevirmeye başlayacaklar. Kahraman dedelerimizi ziyaret edecekler, oradan alacakları toprağı 18 Mart günü burada Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın önünde dökecekler" dedi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yılında bisikletçiler Büyükçekmece Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak yaptığı "18 Mart Çanakkale Zafer Turu" etkinliği için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gitmek üzere yola çıktılar. 40 kişiden oluşan ve yaklaşık 300 kilometre gidecek olan sporcular, Gelibolu'dan toprak alıp Büyükçekmece'de bulunan Çanakkale 100'üncü Yıl Anıtı'nın önüne bırakacaklar.

" Bizim için çok anlamlı bir faaliyet"

Sporcuları uğurlayan Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Büyükçekmeceli bisikletçiler her sene olduğu gibi bu yıl da buradan Çanakkale Gelibolu yarımadasına pedal basmaya başlayacaklar kahraman dedelerimizi ziyaret edecekler ve oradan alacakları toprağı 18 Mart günü burada, Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın önünde dökecekler. Bu geleneksel kültür ve tarih faaliyetimiz haline gelmiştir. Bizim için çok anlamlı bir faaliyet. Bugün daha özel bir gün. Aynı zamanda İstiklal Marşı'mızın 100'üncü yılı. İstiklal Marşı yazdıran şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklalimizi bize emanet bütün herkesi bir kez daha şükranla anıyoruz" şeklinde konuştu.

Milli bisikletçi Ahmet Hidayet Akyürek: " dördüncü defa lider olarak görev yapıyorum. Elli yıllık tecrübem var bisiklet sporunda ve Büyükçekmece Belediye Başkanımızın verdiği değerden dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine. Şehitlerimizin şanına yakışır bir şekilde bu sürüşü gerçekleştireceğiz. İnşallah yarın anıtta olacağız. Hepinizden de sevgilerinizi taşıdığımıza inanarak pedallarımızı çevireceğiz" dedi.

Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor
Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Büyükçekmeceli sporcular Çanakkale Şehitleri için pedal çeviriyor - Son Dakika


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