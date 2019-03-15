Büyükçekmeceli Bisikletliler Çanakkale Şehitleri İçin Pedal Çeviriyor
1 saat önce
Büyükçekmeceli bisikletliler Çanakkale şehitleri için pedal çeviriyor -Bisikletlilerle birlikte kilometrelerce koşan köpek renkli görüntüler oluşturdu Büyükçekmece'den Çanakkale'ye pedalla yolculukİSTANBUL - Büyükçekmece'den yola çıkan onlarca bisikletli Çanakkale şehitleri için pedal çevirecek.
Büyükçekmeceli bisikletliler Çanakkale
şehitleri için pedal çeviriyor
-Bisikletlilerle birlikte kilometrelerce koşan köpek renkli görüntüler oluşturdu
Büyükçekmece'den Çanakkale'ye pedalla yolculuk
İSTANBUL - Büyükçekmece'den yola çıkan onlarca bisikletli Çanakkale şehitleri için pedal çevirecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
'ün de yaklaşık 5 kilometre pedal çevirdiği etkinlikte bisikletlilerin peşine takılan küçük bir sokak köpeği renkli görüntüler oluşturdu.
Büyükçekmece Belediyesi her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Büyükçekmece'den Çanakkale'ye bisiklet turuna bu yıl Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla start verdi. Büyükçekmece Çanakkale 100. Yıl Anıtı önünden başlayan bisiklet turuna Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan bisiklet turuna Başkan Akgün'de eşlik etti. Yaklaşık 5 kilometre boyunca pedal çeviren Akgün daha sonra bisikletliler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bisikletlilerin peşine takılan küçük bir sokak köpeği ise renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. Bisikletliler Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Çanakkale'de olmayı hedefliyor.
"O ruh ile pedal basmak başka bir duygudur"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Çanakkale Destanının 104. Yılında, her yıl gerçekleştirdiğimiz gibi Büyükçekmece Çanakkale anıtından başlayıp Anafartalar'da son bulan bisiklet turuna çıkıyoruz. Dünyanın en büyük savunma savaşı olan ve galibiyetle sonuçlanan Çanakkale destanını anma töreni içinde bir faaliyetimizdir. Büyükçekmece'den Çanakkale'ye kadar o ruh ile pedal basmak başka bir duygudur. Şehitlerimizin ruhları şad olsun bu vatanı onlar bize emanet etti. Vatanımızı onlar hayatları ile kurdular bizde korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:11 Kaynak: İHA
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