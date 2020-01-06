Büyükçekmeceli çocuklara "Robotik Kodlama" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmeceli çocuklara 'Robotik Kodlama' eğitimi - Son Dakika

Büyükçekmeceli çocuklara "Robotik Kodlama" eğitimi

7 saat önce

Büyükçekmeceli çocuklar robotik kodlama ve yazılım eğitimleri konusunda bilgi almak için Büyükçekmece Belediyesi'nin Mimarsinan Eğitim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Robotik Kodlama Eğitimi tanıtım toplantısına katıldı.

Büyükçekmeceli çocuklara

Büyükçekmeceli çocuklar robotik kodlama ve yazılım eğitimleri konusunda bilgi almak için Büyükçekmece Belediyesi'nin Mimarsinan Eğitim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Robotik Kodlama Eğitimi tanıtım toplantısına katıldı.


Robotlar ve yazılım konularına ilgi duyan 10 - 13 yaş arasındaki çocuklar Mimarsinan Eğitim ve Sanat Merkezi'nde bir araya gelerek uzman eğitmenlerle birlikte çalışmalara başladı. Büyükçekmece Belediyesi tarafından ücretsiz hizmet verecek Robotik Kodlama Eğitimleri Celaliye Sanat Merkezi, Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi ve Mimarsinan Eğitim ve Sanat Merkezi'nde 3 ay boyunca devam edecek.


"Çocukların problem çözme becerileri gelişecek"


Robotik kodlama eğitimlerinin çocuklar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Robotik kodlama, günümüzde çocuklara yönelik eğitim olarak da verilmeye başlanmış ve geleceğin teknolojilerinin üretilmesini sağlayacak olan bir alandır. Robotlara yönelik günümüzdeki gelişmeler, robotların ve robotiğin önemini daha belirgin bir şekilde ortaya koymaktadır. Kodlama ile beraber çocukların problem çözme becerileri, yeni fikirler üretmeye yönelik becerileri, işlerin ve projelerin planlanması ve takım olarak çalışabilme becerileri ciddi anlamda gelişmektedir. Belediyemiz çocuklarımıza ücretsiz Robotik Kodlama Eğitimleri vermeye başladı. Çocuklarımız uluslararası yarışmalara katılarak geleceğin bilim insanları olma yolunda ilerleyecek" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Mimarsinan, Celaliye, Tepecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:13 Kaynak: İHA
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