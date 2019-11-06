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Son Dakika Güncel Büyükçekmeceli çocuklara ücretsiz resim kursu

Büyükçekmeceli çocuklara ücretsiz resim kursu

7 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi, 7-14 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz resim kursu düzenliyor.

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Büyükçekmece Belediyesi, 7-14 yaş arasındaki çocuklar için ücretsiz resim kursu düzenliyor.


Büyükçekmeceli çocukların resim yaparak hayal dünyalarını geliştirmeleri ve kendilerini sanat alanında yetiştirmeleri amacıyla açılan resim kursları, geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi eğitmenleri tarafından Büyükçekmece merkez, Tepecik ve Celaliye mahallerinde kültür merkezlerinde verilen ücretsiz resim dersleri yoğun ilgi görüyor.


İlçedeki tüm çocukları resim kursuna davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Çocuklarımızın geleceği için yeni projeler üretiyoruz. Çocuklarımızı resim teknikleri hakkında bilgilendiriyoruz. Özellikle anne ve babaların burada rolü büyük. Çocukları kültür ve sanata yönlendirmek ailelerin elinde. Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen ücretsiz resim kursları ilçedeki çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte bu yüzden kültür ve sanatın başkenti Büyükçekmece'dir" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Celaliye, Tepecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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