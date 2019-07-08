Son Dakika Haberleri: Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği
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Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği

1 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi, Nasreddin Hoca Anma Günleri ve Okuma Yılı kapsamında çocuklarla okuma günü etkinliği düzenledi.

Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği, System.String[]
Büyükçekmece Belediyesi, Nasreddin Hoca Anma Günleri ve Okuma Yılı kapsamında çocuklarla okuma günü etkinliği düzenledi.

Kordonboyu Nasreddin Hoca heykeli önünde buluşan minik okurlar önce kitaplarını okudu ardından da zemin boyama etkinliği gerçekleştirdi. Nasreddin Hocanın fıkralarını okuyarak deniz kenarında keyifli saatler geçiren çocuklar okuma etkinliğinin ardından Kordonboyu sahilindeki taşları rengarenk boyadı.

"Mutlu bir gelecek için bol bol kitap okumalıyız"

Çocuklarla birlikte kitap okuduktan sonra boyama etkinliğine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, "Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün gözlerinizden öpüyor. Belediye meclisi olarak 2019 yılını sizler ve yetişkinler için Okuma Yılı ilan ettik. Yaz tatilinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz muhteşem. Bu tür etkinlikleri sık sık tekrarlamalıyız. Mutlu bir gelecek için bol bol kitap okumalıyız. Zamanımızı verimli bir şekilde değerlendirmek istiyorsak kitaplarımızı yanımızdan ayırmamalıyız" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:12 Kaynak: İHA
Nasreddin Hoca, Büyükçekmece, Güncel
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