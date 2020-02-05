Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nde eğitim gören kadınlar kendi elleriyle yaptıkları eserleri ve ürettikleri ürünleri belediye binasındaki stantlarda satıyor.



Lavanta esansından sabunlara, takılardan biblolara çok sayıda el emeği ürün üreten Büyükçekmeceli kadınlar, ürünlerini Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası'nda satışa sundu. Halk Akademisi güzel sanatlar standı açan sanatkar kadınlar tüm maharetlerini satışa sunarak ev ekonomilerine katkıda bulundu. Halk Akademisi'nde eğitim gören kadınlar belediye hizmet binasında stant açma olanağı sağlayan ve destekte bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.



Maharetlerinden ötürü kadınları tebrik eden Başkan Dr. Hasan Akgün, ev ekonomilerine katkıda bulunmak ve yeteneklerini geliştirmek isteyen herkesi ücretsiz Halk Akademisi kurslarına davet ettiğini söyledi. - İSTANBUL