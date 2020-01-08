Büyükçekmeceli muhtarlardan Anıtkabir ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmeceli muhtarlardan Anıtkabir ziyareti - Son Dakika

Büyükçekmeceli muhtarlardan Anıtkabir ziyareti

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Ocak doğum günü nedeniyle mahalle muhtarlar için Anıtkabir gezisi düzenledi.

Büyükçekmeceli muhtarlardan Anıtkabir ziyareti, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Ocak doğum günü nedeniyle mahalle muhtarlar için Anıtkabir gezisi düzenledi.


Tarihi kaynaklara göre 4 Ocak 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü doğum gününü Anıtkabir'de anan Büyükçekmeceli muhtarlar, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Büyükçekmece Muhtarlar Birlik Başkanı ve Sinanoba Muhtarı Zeynep Gündüz Akkan, Büyükçekmeceli muhtarlar adına Anıtkabir'deki Özel Deftere mesaj yazdı. Anıtkabir'in ardından eski meclis binası ve ikinci meclis binasını gezen muhtarlar son olarak Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret etti. Kendilerine sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini ileten mahalle muhtarları, Atatürk'ün doğum gününde Anıtkabir ziyareti yapmaktan ötürü gurur duyduklarını belirttiler. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Son Dakika Haberleri
18:38 Osmaniye'de DEAŞ'lı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:36 ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI - Son Dakika
18:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den ABD ve İran'a itidal ve sağduyu çağrısı - Son Dakika
18:35 AB Konseyi Başkanı Michel, Libya Başbakanı al-Sarraj ile görüştü - Son Dakika
18:30 3 kişinin hayatını kaybettiği organ nakilleriyle ilgili üniversiteden yeni açıklama - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 18:43:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmeceli muhtarlardan Anıtkabir ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]