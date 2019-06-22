Son Dakika Haberleri: Büyükçekmede'ki yangın faciası havadan görüntülendi
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Büyükçekmede'ki yangın faciası havadan görüntülendi

1 saat önce

Büyükçekmece 4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı fabrika yangını havadan görüntülendi.

Büyükçekmede'ki yangın faciası havadan görüntülendi, System.String[]
Büyükçekmece 4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı fabrika yangını havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy Yolu üzerinde bulunan plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada saat 03.15 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede fabrikayı sardığı yangında 4 kişi hayatını kaybederken 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Yangın faciası havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının boyutu ve fabrikada meydana gelen hasar gözler önüne serildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:30 Kaynak: İHA
İşçi, Büyükçekmece, 3. Sayfa
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