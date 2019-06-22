Büyükçekmede'ki yangın faciası havadan görüntülendi
1 saat önce
Büyükçekmece 4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı fabrika yangını havadan görüntülendi.
Büyükçekmece
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:30 Kaynak: İHA
4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı fabrika yangını havadan görüntülendi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi
eski Hadımköy
Yolu üzerinde bulunan plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada saat 03.15 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede fabrikayı sardığı yangında 4 kişi hayatını kaybederken 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Yangın faciası havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının boyutu ve fabrikada meydana gelen hasar gözler önüne serildi. - İSTANBUL
Torbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyor
24 yaşındaki genç kız, ölümcül karışım kurbanı oldu!
Her şey 3 dikiş ile başladı! Kolunu gören işe almıyor
Bu nasıl vicdansızlık! İki köpeği ağzı bağlı çuvalda ölüme terk ettiler