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Büyükçekmede'ki yangın faciası havadan görüntülendi

38 dakika önce

Büyükçekmece 4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı fabrika yangını havadan görüntülendi.

Büyükçekmece 4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı fabrika yangını havadan görüntülendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy Yolu üzerinde bulunan plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada saat 03.15 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede fabrikayı sardığı yangında 4 kişi hayatını kaybederken 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Yangın faciası havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının boyutu ve fabrikada meydana gelen hasar gözler önüne serildi.
(ÖY-FT)
Büyükçekmede'ki yangın faciası havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
İşçi, Büyükçekmece, Güncel
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