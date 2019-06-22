Büyükçekmede'ki yangın faciası havadan görüntülendi
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Büyükçekmece 4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı fabrika yangını havadan görüntülendi.
Büyükçekmece
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
4 kişinin hayatını kaybettiği 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı fabrika yangını havadan görüntülendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi
eski Hadımköy
Yolu üzerinde bulunan plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada saat 03.15 sıralarında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede fabrikayı sardığı yangında 4 kişi hayatını kaybederken 2'si işçi, 4'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Yangın faciası havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının boyutu ve fabrikada meydana gelen hasar gözler önüne serildi.
(ÖY-FT)
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