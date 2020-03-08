Büyükçemece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü etkinlikleri dolu dolu geçti - Son Dakika
Son Dakika Yerel Büyükçemece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü etkinlikleri dolu dolu geçti - Son Dakika

Büyükçemece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü etkinlikleri dolu dolu geçti

6 saat önce

Büyükçemece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü etkinlikleri dolu dolu geçti Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımı ile sergi açılışı ve belgesel gösterimi ile kutlandı.

Büyükçemece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü etkinlikleri dolu dolu geçti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımı ile sergi açılışı ve belgesel gösterimi ile kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile bir dizi etkinlik düzenledi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerin ilki kadın ressamların sanat eserlerinden oluşan resim sergisinin açılması ile başladı. Kurdele kesimi ile kapılarını açan sergide tamamı kadınlar tarafından çizilen onlarca tablo sergilendi. Çizdikleri tabloların başında bekleyen kadın ressamlara Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, lavanta çiçeği hediye ederek, tabloları tek tek inceledi.

Program Orhan Tekeoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı; Fatma Kalkan, Güler Bal, Melek Yılmaz, Meryem Alpaslan, Seher Toprak, Sevilay Köseoğlu ve Zerge Torun ismindeki 7 girişimci kadının hikayesini anlatan "7 Kibele" adlı belgesel sinema gösterimiyle devam etti. Belgesel gösterimi sonunda konuşan Büyükçekmece Belediye başkanı Dr. Hasan Akgün "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen herbirinin hayatı özel bir hikaye olan, 7 kadının hayatını içeren 55 dakikalık "7 Kibele" isimli belgesel ile onların nasıl bir uğraş verdiklerini gördük. İşte demirci ustası kasap ve ayakkabı ustası olan kadınlarımızı gördük" dedi.

Başkan Akgün konuşmasının devamında, "Kadınlarımızın hikayesini dinledik, çok ayrıcalıklı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutladık. Buradaki bu sevgili kadınlarımızın şahsında bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Ama bugün özellikle şunu da ifade etmek gerekiyor. Kadınlara karşı şiddet hareketi, kadınlara karşı işlenen suçların bittiği kadın erkek eşitliğinin kurulduğu bir dünya istiyoruz. İnşallah bu dünyayı hep birlikte kuracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Büyükçemece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü etkinlikleri dolu dolu geçti

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:40 Kaynak: İHA
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