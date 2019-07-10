BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE OTOBÜS DUVARA ÇARPTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRM/ İSTANBUL DHA

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsü karşı şeride geçerek duvara çarptı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza saat 06.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde yaşandı. İlk seferine çıkmak için ilerleyen otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı şeride geçti ardından da duvara çarptı. İçinde yolcu olmayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Maslak istikametinde trafik oluştu. trafik tek şeritten verilirken otobüsü kaldırma çalışmaları da devam ediyor. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlarda yoğunluk nedeniyle araçlardan inip yürümeyi tercih etti.

Görüntü dökümü:

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-Otobüsten görüntü

-Trafikten görüntü

-Çalışmalar

-Yürüyen insanlar

-Detaylar



