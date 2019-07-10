Son Dakika Haberleri: BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE OTOBÜS DUVARA ÇARPTI
Son Dakika Güncel Haber

BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE OTOBÜS DUVARA ÇARPTI

25 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRM / İSTANBUL DHA Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsü karşı şeride geçerek duvara çarptı.

BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE OTOBÜS DUVARA ÇARPTI, System.String[]
Büyükdere Caddesi, Sarıyer, Güncel

Haber-Kamera: Hasan YILDIRM/ İSTANBUL DHA
Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsü karşı şeride geçerek duvara çarptı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza saat 06.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde yaşandı. İlk seferine çıkmak için ilerleyen otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı şeride geçti ardından da duvara çarptı. İçinde yolcu olmayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Maslak istikametinde trafik oluştu. trafik tek şeritten verilirken otobüsü kaldırma çalışmaları da devam ediyor. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlarda yoğunluk nedeniyle araçlardan inip yürümeyi tercih etti.


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 07:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patron kamera görüntülerini izleyince çalışanın foyası ortaya çıktı Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların yeni görüntüleri ortaya çıktı Trafikte saldırıya uğrayan aracın sahibi: Hamile eşim olaydan sonra yaşadığı şok nedeniyle sancılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 08:07:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE OTOBÜS DUVARA ÇARPTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]