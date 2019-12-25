Büyükdere Caddesinde taksi ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükdere Caddesinde taksi ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Büyükdere Caddesinde taksi ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Şişli Büyükdere Caddesinde taksi ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Büyükdere Caddesinde taksi ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Şişli Büyükdere Caddesinde taksi ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza saat 03.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametine seyir halinde olan Mehmet Beyazkendir idaresindeki 34 TJM 32 plakalı taksiye aynı istikamete seyir halinde olan Emil Emre Kastro 34 BVH 332 idaresindeki ticari araç çarptı.


Çarpmanın etkisiyle taksi yol kenarındaki direğe çarptı. Araç içinde bulunan iki müşteri ve sürücü sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine gelerek sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Kaza nedeniyle yol kenarındaki tabelanın kırılarak yola düştüğü görüldü.


Araç içinden çıkarılan şoför ve yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Büyükdere, Şişli, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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