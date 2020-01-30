Büyükdere'de hedef şampiyonluk - Son Dakika
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Büyükdere'de hedef şampiyonluk

6 saat önce

1946'da kurulan ve mazisi başarılarla dolu Sarıyer'in köklü camiası Büyükdere'de tek hedef şampiyonluk.Geçtiğimiz sezonlarda Ahmet Dursun ve Evren Turhan gibi birçok yıldız futbolcuya formasını giydiren boğaz temsilcisi bu yılda güçlü bir kadro kurdu.

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1946'da kurulan ve mazisi başarılarla dolu Sarıyer'in köklü camiası Büyükdere'de tek hedef şampiyonluk.


Geçtiğimiz sezonlarda Ahmet Dursun ve Evren Turhan gibi birçok yıldız futbolcuya formasını giydiren boğaz temsilcisi bu yılda güçlü bir kadro kurdu. 2. Amatör Lig'de şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayacak olan Büyükdere eski günlerine dönmek istiyor. Teknik Direktör Kerem Menekşe, hedeflerinin üst ligler olduğunu vurguladı.


Menekşe, "Bu hafta sonu Taşlıtarla maçıyla birlikte sezonu açıyoruz. Sezona galibiyetle başlamak istiyoruz. Grubumuz iyi takımlardan oluşuyor. Biz takımımıza güveniyoruz. İyi bir kadromuz var. Grubun en iddialı takımıyız. Hedefimiz şampiyonluk. Büyükdere'yi eski günlerine döndürecek meşaleyi yaktık" dedi. - İSTANBUL

Ahmet Dursun, Büyükdere, Sarıyer, Evren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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