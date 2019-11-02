Son Dakika Haberleri: Büyükdereliler açık hava spor etkinliğinde buluştu
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Büyükdereliler açık hava spor etkinliğinde buluştu

7 saat önce

Büyükdere Halk Merkezi, Uğur Mumcu Parkı'nda spor etkinliği düzenledi.

Büyükdereliler açık hava spor etkinliğinde buluştu, System.String[]

Büyükdere Halk Merkezi, Uğur Mumcu Parkı'nda spor etkinliği düzenledi. 7'den 70'e çok sayıda Büyükdere Sakininin katıldığı etkinlikte, vatandaşlar açık havada spor yapmanın keyfini yaşadı.


Odunpazarı Belediyesi, 11 ayrı mahalle yer alan 12 Halk Merkezi'nde, çalışmalarına devam ediyor. Halk merkezlerinde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesince, son olarak Uğur Mumcu Parkı'nda spor etkinliği düzenlendi. Büyükdere Halk Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.


Açık havada spor yapmanın keyfini çıkaran Büyükdere sakinlerine yetkililer, Odunpazarı Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bu tür etkinliklerin sıklaştırılmasını isteyen mahalle sakinleri, kendilerine bu imkanı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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