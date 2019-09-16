Son Dakika Haberleri: Büyükeçkemce tem'de tır yangını (1)
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Büyükeçkemce tem'de tır yangını (1)

54 dakika önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHABüyükçekmece TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükeçkemce tem'de tır yangını (1), System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler


TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
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