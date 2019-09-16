Büyükeçkemce tem'de tır yangını (1)
54 dakika önce
Ersan SAN / İSTANBUL DHABüyükçekmece TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü Dökümü:
------------
-Yangından görüntüler
İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı