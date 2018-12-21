Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Akgün, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Büyükelçi Akgün, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

3 saat önce

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Akgün, Aa'nın
Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafını seçen Büyükelçi Akgün, Yaşam kategorisinde tercihini Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ve Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata Sporu" fotoğrafından yana kullandı.

"Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafını değerlendiren Akgün, "Mehmetçiğin her koşulda ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için hayatı pahasına verdiği kahramanca mücadele göğsümüzü kabartıyor. Dolayısıyla kahraman askerimizin içinde bulunduğu bu fotoğrafı tercih ettim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:56 Kaynak: AA

Evren, Bangkok, Türkiye, Güncel
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