Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Alp'ten Afrika Birliğine Ziyaret

Büyükelçi Alp'ten Afrika Birliğine Ziyaret

1 saat önce

ADDİS Türkiye'nin yeni atanan Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Afrika Birliği (AfB) Komisyonunu ziyaret etti.

Büyükelçi Alp'ten Afrika Birliğine Ziyaret, System.String[]
ADDİS Türkiye'nin yeni atanan Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Afrika Birliği (AfB) Komisyonunu ziyaret etti.

Afrika Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin AfB daimi temsilcisi olarak da görev yapan Büyükelçi Alp, ziyaretinde, Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey tarafından karşılandı. Alp ile Ouartey, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri gelişme konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, AfB Komisyonu ile Türkiye arasında devam eden samimi ilişkileri derinleştirmeye çaba göstereceklerini belirten Alp, Türkiye ile Afrika arasında ortak yönler olduğunu ve bu alandaki ilişkileri geliştireceklerini ifade etti.

Quartey de Afrika ülkelerinin Türkiye gibi ortakları yakından takip ettiğini ve ilişkilerini güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) ile Türkiye arasındaki ilerleme konusuna da değinen Quartey, Türk iş adamlarının Afrika'ya daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca görüşmede, Afrika ile Türkiye arasında ticaret, yatırım, eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Addis Ababa, Türkiye, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı

Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:46:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Alp'ten Afrika Birliğine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]