Büyükelçi Arslan: "Türkiye'nin Suriye'deki önceliği her zaman sivillerin korunması olmuştur" - Son Dakika

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, Türkiye'nin Suriye'deki önceliğinin, güvenlik ve insani yardımlar bağlamında her zaman sivillerin korunması olduğunu belirtti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun 1 Temmuz 2020- 30 Temmuz 2021 döneminde Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 46 sayfalık rapor, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 48'inci oturumuna sunuldu.

Rapora ilişkin söz alan Büyükelçi Arslan, 9 milyon Suriyelinin Türkiye'nin doğrudan veya dolaylı desteğine bağlı olarak yaşamını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Arslan, "Türkiye'nin Suriye'deki önceliği, güvenlik ve insani yardım açısından her zaman sivillerin korunması olmuştur." dedi.

Suriyelilerin yaklaşık 10 yıldır süren çatışmalarda uluslararası insan haklarının en ağır ihlal ve suistimallerine maruz kaldığını vurgulayan Arslan, son haftalarda rejiminin Dera kentindeki kuşatması örneğinde olduğu gibi ülkedeki açlığın, temel hizmetlerin aksamasının ve insani yardımların engellenmesinin baş failinin Esed rejimi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Raporda YPG/ PKK'nın sivillere yönelik saldırılarının yer almamasına tepki

Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki bölgelerde sivillere yönelik yaptığı saldırılara raporda değinilmemesini eleştiren Arslan şöyle konuştu:

"Suriye'de bölücü gündemlere ve terör örgütlerinin yaptığı ihlallere karşı teyakkuzda olmamız gerekiyor. Ne yazık ki raporda, muhaliflerin elindeki topraklarda BM'ye kayıtlı Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik gerçekleştirilen saldırılarda SDG/PKK/YPG terör örgütünün sorumluluğundan söz edilmiyor."

Büyükelçi Arslan, uluslararası toplumun, Suriye krizinin bir 10 yıl daha sürmesine izin vermemesi gerektiğinin altını çizerek siyasi bir çözüm bulmak için daha güçlü bir irade gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, 14 Eylül'de açıklanan raporda, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun ortam olmadığı bildirilmişti.