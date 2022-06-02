Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karara göre, atanan büyükelçiler şöyle:

" Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Daimi Temsilciliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Levent Eler,

Türkiye'nin Finlandiya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Deniz Çakar,

Türkiye'nin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Naci Aydan Karamanoğlu,

Türkiye'nin Bolivya Çokuluslu Devleti Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Ertan Yalçın,

Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliğine Cavidan Gülşen Karanis Ekşioğlu,

Türkiye'nin Meksika Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü İlhan Kemal Tuğ,

Türkiye'nin Kuveyt Devleti Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Tuba Nur Sönmez,

Türkiye'nin Kolombiya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Beste Pehlivan Sun,

Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçiliğine Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaan Orbay,

Türkiye'nin Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Makbule Başak Yalçın,

Türkiye'nin Moritanya İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Akif Menevşe,

Türkiye'nin El Salvador Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Gül Büyükerşen,

Türkiye'nin Danimarka Krallığı Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Rıza Hakan Tekin,

Türkiye Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Tayyar Kağan Atay,

Türkiye'nin Fas Krallığı Büyükelçiliğine Ömer Faruk Doğan,

Türkiye'nin Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Adnan Keçeci,

Türkiye'nin Letonya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Üyesi Şule Öztunç,

Türkiye'nin Nijer Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Çınar,

Türkiye'nin Estonya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Başak Türkoğlu,

Türkiye'nin Moldova Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Uygar Mustafa Sertel,

Türkiye'nin Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Paçacı,

Türkiye'nin Kamboçya Krallığı Büyükelçiliğine, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ülkü Kocaefe,

Türkiye'nin Gine Bissau Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Sait Akın,

Türkiye'nin İsveç Krallığı Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Yönet Can Tezel,

Türkiye'nin Malezya Büyükelçiliğine, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel"

Öte yandan merkeze alınan büyükelçiler şunlar:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Muhtar Gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin Burundi Cumhuriyeti Büyükelçisi Serap Ataay, Türkiye Cumhuriyeti'nin Finlandiya Büyükelçisi Mehmet Vakur Erkul, Türkiye'nin Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, Türkiye'nin Bolivya Çokuluslu Büyükelçisi Şerife Serap Özcoşkun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Macaristan Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Türkiye'nin Meksika Cumhuriyeti Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kolombiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ece Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin Ekvador Cumhuriyeti Büyükelçisi Hatice Oya Tunga Çağlı, Türkiye'nin Moritanya İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Türkiye'nin Danimarka Krallığı Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, Türkiye'nin Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Fas Krallığı Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Büyükelçisi Şebnem Cenk, Türkiye'nin Letonya Cumhuriyeti Büyükelçisi Gülsun Erkul, Türkiye'nin Nijer Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Türkiye'nin Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer, Türkiye'nin Pakistan İslam Cumhuriyet Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Türkiye'nin Kamboçya Krallığı Büyükelçisi Ayda Ünlü, Türkiye'nin İsveç Krallığı Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Türkiye'nin Malezya Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı."