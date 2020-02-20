Büyükelçi Aydın, terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti - Son Dakika

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Büyükelçi Aydın, terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti
7 saat önce
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Hanau kentinde gerçekleşen aşırı sağcı terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:27 Kaynak: AA
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