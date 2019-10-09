Büyükelçi bağış'tan suriye harekatı açıklaması

ÇEK Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Egemen Bağış, olası Suriye harekatıyla ilgili Siirt'te yaptığı açıklamada, "Türkiye terör belasıyla mücadele etmek için kendi göbeğini kendisi kesmek mecburiyetinde kalmış bir ülkedir" dedi.

Siirt eski belediye başkanlarından babası Abdullah Bağış'ın 30'uncu ölüm yıl dönümü anma programına katılmak üzere kente gelen Egemen Bağış, program sonrası gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye'nin olası Suriye harekatıyla ilgili konuşan Bağış, bu harekatla Suriye'ye huzur ve güven ortamının sağlanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz başka bir ülkenin ne topraklarında ne enerji kaynaklarında ne de herhangi bir zenginliğinde gözü olan bir ülke ya da bir millet değiliz. Biz kendi ulusal çıkarlarımızı, kendi milli önceliklerimizi, vatandaşımızın hassasiyetlerimizi hep öncelikli meselemiz olarak gören bir ülkeyiz. Bugün Türkiye terör belası ile mücadele etmek için kendi göbeğini kendisi kesmek mecburiyetinde kalmış bir ülkedir. Bizim ülkemize tehdit oluşturan, PKK gibi YPG gibi DEAŞ gibi, El Kaide gibi, terör örgütleriyle mücadelemiz en önemli en haklı meselemizdir. Dünyanın da buna anlayış göstermesi gerekir. Türkiye terörü kaynağında bitirmek üzere gerekli gördüğü bütün adımları atmıştır ve bundan sonra atmaya devam edecektir."





- Siirt