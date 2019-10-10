Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Başçeri: "Türkiye terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyor"
Son Dakika Politika Büyükelçi Başçeri: 'Türkiye terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyor'

Büyükelçi Başçeri: "Türkiye terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyor"

2 saat önce

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye'nin ulusal güvenliği için risk ve tehdit oluşturan birçok terör örgütüyle kararlılıkla mücadele ettiğini belirtti.

Büyükelçi Başçeri:

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye'nin ulusal güvenliği için risk ve tehdit oluşturan birçok terör örgütüyle kararlılıkla mücadele ettiğini belirtti.


Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının, sınırların güvenliğini sağlamak, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve bu suretle Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu kaydetti. Başçeri, harekatın, uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı temelinde yürütüldüğünü vurguladı.


Daha önceki harekatlarda olduğu gibi, bu harekatta da sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbirin alınmakta olduğuna işaret eden Başçeri, "Harekatı, terör unsurları bu bölgeden temizlenene, sınır güvenliği tesis edilene ve Suriye halkı zulümden kurtulana kadar devam ettirmek niyetindeyiz" dedi.


Başçeri, harekatın ayrıca, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine veya Suriye'de tercih ettikleri başka yerlere, uluslararası hukuka uygun olarak ve ilgili BM kurumlarının koordinasyonunda güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşlerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabaları desteklemeyi hedeflediğini belirtti.


Türkiye'nin harekat alanının demografisini değiştirmek gibi bir amacı bulunmadığını ifade eden Başçeri, Suriye'de DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğüse mücadele veren tek ülke olan Türkiye için, DEAŞ tutuklularının durumunun büyük önem arz ettiğini de belirtti. Başçeri, tüm yabancı terörist savaşçıların menşe ülkelerince geri alınmasının sürdürülebilir tek çözüm olduğunu, bu sorunun ancak uluslararası toplumun ortak çabalarıyla çözülebileceğini söyledi. - LEFKOŞA

Ali Murat, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
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