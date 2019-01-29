Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Berger'den Ab- Türkiye İlişkileri Değerlendirmesi (2)

Büyükelçi Berger'den Ab- Türkiye İlişkileri Değerlendirmesi (2)

21 dakika önce

AK PARTİ İL BAŞKANI ŞENGÜL'Ü ZİYARET ETTİAvrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü ziyaret etti.

Büyükelçi Berger'den Ab- Türkiye İlişkileri Değerlendirmesi (2), System.String[]
AK PARTİ İL BAŞKANI ŞENGÜL'Ü ZİYARET ETTİ

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ü ziyaret etti. Şengül'ün makamında ağırladığı Berger ve beraberindeki heyet, AK Parti'nin İzmir'deki seçim çalışmaları ile ilgili bilgi almak istediklerini belirtti. Berger, İzmir'e 1 günlük ziyaret düzenlediklerini, bu ziyaret kapsamında ekonomi konusunda ilgili çevreler ile görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Görevinden dolayı Şengül'ü tebrik ettiğini de belirten Berger, "1 yıl önce yine İzmir'e gelmiştim. Sizden önce bu görevde bulunan meslektaşınızla tanışma fırsatım oldu. Yine aynı şekilde yaklaşan seçimlerle ilgili ne tür hazırlıklar yürüttüğünüz konusunda bilgi almak istiyoruz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül de konuklarına teşekkür etti. Türkiye'nin seçim atmosferini birlikte değerlendireceklerini belirten Şengül, "'Avrupa'dan baktığınızda nasıl bir Türkiye görüyorsunuz, bizler de aynı şekilde Türkiye'den baktığımızda nasıl Avrupa görüyoruz?' Bunları paylaşma fırsatımız olacak. Çok memnun oldum" diye konuştu.

Ziyaret, yapılan bu açıklamanın ardından basına kapalı devam etti.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:18 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, İzmir, Türkiye, Güncel
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