Büyükelçi Berger'den Başkan Kılınç'a ziyaret

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.



Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Berger ve beraberindeki heyeti Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Kılınç, AB koordinesinde, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Üniversitesi'nin destekleriyle bu yıl Adıyaman'da gerçekleştirilen 'AB-Türkiye Gençlik Forumu'nun da oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, tebrik etti.



Başkan Kılınç ziyarette yaptığı konuşmada, "Artık dünya eski dünya değil. Globalleşen dünyada, kenar bir mahallede yada başka bir ülkede yaşanan bir sorun bile ister istemez, kelebek etkisiyle, bizi olumlu yada olumsuz etkileyebiliyor. Bununda en büyük etkenlerinden birisi sosyal medyadır. Sosyal medyadan dolayı artık hiçbir ülkenin ve milletin mahremiyeti kalmadı. Durum böyle olunca, Afrika'daki bir çocuğun sorunu artık herkesin sorunu haline gelmeli, özellikle de gelişmiş Avrupa ülkelerinin. Allah, yeryüzünde herkese yetecek kadar su da, gıda da dağıtıyor. Ama bu dağıtımı insanoğlu bir birine adil bir şekilde yapmıyor. Eğer adil bir dağılım olursa, ne Afrika'da ne de dünyanın bir başka ülkesinde açlık yada susuzluktan çeken insanlar olmaz. Bu, modern dünyanın üzerinde durması gereken bir hassasiyettir. Olaya daha geniş bir pencereden bakacak olursak, bir yerde bir sorun varsa o sorun bir süre sonra gelip bizim kapımıza da dayanabiliyor. Açlık ve susuzluğa verdiğimiz örneğe terörü de ekleyebiliriz. Şu an sadece Ortadoğu'da terör yok, Avrupa'nın göbeğinde de terör var. Dolayısıyla terör sorununu sadece Ortadoğu'nun sorunuymuş gibi düşünmemek gerekiyor. Bundan dolayı dünyanın, vicdanı olacak bir ülkeye ihtiyacı var. Maalesef buna Avrupa ülkeleri yada Amerika Birleşik Devletleri diyemiyoruz. İnsanlığın topyekün güvenle yaslanabileceği küresel bir güçten bahsediyorum. Eğer böyle bir ülke olur ve makul düzen sağlanabilirse, insanoğlu bu sefer kendisi için daha önemli olan iklim değişiklikleri, sağlıklı gıdalar ve temiz hava eksikliklerini giderecek projelere yönelir" dedi.



Adıyaman'da bulunmaktan ve gösterilen misafirperverlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Berger, "Bu çalışma için seçmiş olduğumuz sosyal medya ve sosyal medyanın getirmiş olduğu riskler konusu zannediyorum uzunca bir süre gündemimizde kalacak. Sözünü ettiğiniz gibi bu gerçekten çok çeşitli boyutları olan ve çok çeşitli risklerin söz konusu olduğu bir mesele. Ama sadece sağlık alanındaki risklerden bahsetmiyorum burada, başka riskleri de var bu meselenin. Bununla ilgili olarak bir örnek verecek olursam, Belçika polisi 2015 yılında yaklaşık 200 tane çocuğun kaybolduğunu rapor etti. Okul yaşındaki bu çocuklar ile ilgili yapılan araştırmada da bunların aşırı terörist gruplar tarafından DEAŞ'a katılmak üzere alıkondukları belirlendi. Bu çocuklara sosyal medya üzerinden ulaşarak akıllarının çelindiği ortaya çıktı. Bunun sebeplerine baktığımızda genellikle gençlerin kendilerini izole edilmiş hissetmelerinden kaynaklandığı görülüyor. Arkadaşları ve aileleriyle ilişkilerinin yeterli olmamasından dolayı odaya kapanan gençler aradıkları çıkış yolunu sosyal medyada bulmaya çalışıyor. Bu süreci anlayabilirsek o zaman neler yapılabileceği hakkında da fikir üretebiliriz diye düşünüyorum. Madalyonun bir de öteki yüzü var. Aslında internet ve sosyal medyanın bugünün ekonomisi üzerinde son derece önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla çocuklar, gençler interneti ve sosyal medyayı nasıl doğru kullanmaları gerektiğini bilirlerse o zaman ekonomik anlamda da onlara önemli başarılar getirebilecektir. Dolayısıyla bu bir araç ve bu aracın hem olumlu hem de olumsuz anlamda kullanılması mümkündür" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi Şeref Defterini imzalayan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'e hediye takdiminde bulundu. - ADIYAMAN