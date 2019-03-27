Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Berger: Kayısı İçin Depolama Tesislerinin Yapılması Konusunda Katkıda Bulunuyoruz

Büyükelçi Berger: Kayısı İçin Depolama Tesislerinin Yapılması Konusunda Katkıda Bulunuyoruz

59 dakika önce

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "2 yıl önce Malatya kayısısı AB tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi.

Büyükelçi Berger: Kayısı İçin Depolama Tesislerinin Yapılması Konusunda Katkıda Bulunuyoruz, System.String[]
AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "2 yıl önce Malatya kayısısı AB tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Dolayısıyla Malatya'nın kuru kayısısı koruma statüsüne alındı. Kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ederek, istişare toplantısı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından valilik önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Christian Berger, Malatya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi: "Avrupa Birliği'nin Malatya ile yakın bir bağı var. 2 yıl önce Malatya kayısısı AB tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Dolayısıyla Malatya'nın kuru kayısısı koruma statüsüne alındı. Biraz önce Malatya Valisi'ne ziyarette bulundum. Kendisi bize Malatya'nın ekonomisi ve ticareti konusunda bilgilendirdi. Biz de Malatya'da yürüttüğümüz projemiz konusunda kendisini bilgilendirdik. Burada biz kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda bir çalışmaya katkıda bulunuyoruz. Bu sayede kuru kayısılar daha uzun süre muhafaza edilebilecekler. Ayrıca bu makul bir maliyetle sağlanacak. Proje ile ilgili sözleşmeler birkaç hafta önce imzalandı. Proje 12 milyon euro değerinde. Ayrıca ihale süreci de başlatılıyor. Eylül ya da Ekim ayında inşaat işlerinin başlamasını bekliyoruz. Projenin toplam değeri 13,5 milyon euro. Projeyi burada üreticiler Malatya Ticaret Borsası ile birlikte hazırladık. Projenin tarıma da fayda sağlayacağını umuyoruz."

Büyükelçi Berger, konuşmasının ardından kentteki ziyaretlerini sürdürmek üzere valilikten ayrıldı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:47 Kaynak: DHA

Türkiye, Avrupa Birliği, Malatya, Ekonomi
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