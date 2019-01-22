Büyükelçi Bhattacharyya'dan Vali Tavlı'ya Ziyaret
24 dakika önce
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya ziyarette bulundu.
Hindistan
'ın Ankara
Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
'ya ziyarette bulundu.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Tavlı, Büyükelçi Bhattacharyya ve Askeri Ataşe Surya Pratap Singh Rawat'la görüştü.
Çanakkale'de olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bhattacharyya, Rawat ile Şehitler Abidesi'ni gezip çelenk bıraktıklarını söyledi.
Vali Orhan Tavlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya ve Askeri Ataşe Surya Pratap Singh Rawat'a teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:58 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Çağrısıyla Harekete Geçen D-8 Ülkeleri, Ticareti 'D8P Card' ile Yapacak
WhatsApp İletilen Mesaj Sayısına Sınırlama Getirdi
Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti
Son Dakika! MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar