Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Bhattacharyya'dan Vali Tavlı'ya Ziyaret

Büyükelçi Bhattacharyya'dan Vali Tavlı'ya Ziyaret

24 dakika önce

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya ziyarette bulundu.

Büyükelçi Bhattacharyya'dan Vali Tavlı'ya Ziyaret, System.String[]
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya ziyarette bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Tavlı, Büyükelçi Bhattacharyya ve Askeri Ataşe Surya Pratap Singh Rawat'la görüştü.

Çanakkale'de olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bhattacharyya, Rawat ile Şehitler Abidesi'ni gezip çelenk bıraktıklarını söyledi.

Vali Orhan Tavlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya ve Askeri Ataşe Surya Pratap Singh Rawat'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Hindistan, Orhan Tavlı, Çanakkale, Güncel
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