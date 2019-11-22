Büyükelçi Brown, ülkesinde yaşayan Türklerin sergisini açtı

Türkiye'den Avustralya'ya göçün 50'nci yılını geride bırakan Türklerin ülkedeki yaşamını anlatan fotoğraf sergisinin açılışı, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown tarafından Denizli'de yapıldı. Sergide konuşan Brown, Avustralya'da, 150 bin Türk- Avustralyalı vatandaş bulunuyor. Avustralya'daki yaşama, büyük katkı sağlıyor dedi.

Denizli'de, Avustralya'da yaşamaya başladıktan sonra çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılarla toplumun saygısını kazanan Türklerin hayatlarının anlatıldığı 'Kimlik' adlı sergi için açılış töreni düzenlendi. Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen açılışa; Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown, Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükelçisi Brown, 1968-1974 yılları arasında 19 bin Türk göçmenin Avustralya'ya gittiğini belirterek, Önceleri sadece kısa bir dönem kalmak için gitmişlerdi. Ancak memnuniyetle ifade etmek isterim ki; çoğu uzun dönem kaldığı için Avustralyalı oldu. Bugün 150 bin Türk Avustralyalı vatandaşımız bulunmakta ve Avustralya'daki yaşama büyük bir katkı sağlamaktadır dedi. Brown, bu göç başarısını kutlamak üzere Moreland Türk Derneği ve Melborne'deki Göç Müzesi'nin ortak çalışmasıyla 'Kimlik' sergisinin ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Konuşmanın ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesip, sergiyi gezdi.