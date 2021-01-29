Büyükelçi Çakıl Lübnan Başbakanı Diyab ile ülkenin kuzeyindeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ile ülkenin kuzeyindeki gösterileri ve yansımalarını ele aldı.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Diyab'ın başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Büyükelçi Çakıl ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Büyükelçi Çakıl'ın, Türkiye'nin, bölgedeki protestolar sırasında ateşe verilen Trablusşam belediye binasının onarımı ve kentteki yoksul aileler için yardıma hazır olduğunu aktardığı ifade edildi.

Büyükelçi Çakıl da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Diyab ile görüşmesinde, öncelikle Trablusşam'da belediye ve diğer kamu binalarına yönelik eylemlerden duydukları üzüntüyü ilettiklerini söyledi.

Özellikle Osmanlı döneminden kalan Trablusşam belediye binasındaki hasarın karşılanması amacıyla yardıma hazır olduklarını aktaran Çakıl, "Ayrıca Trablusşam halkının ekonomik sıkıntılarının hafifletilmesi için de hükümet ile iş birliğine istekli olduğumuzu kaydettim." dedi.

Ekonomik kriz ve Kovid-19 karantinası protesto ediliyor

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine sahne olan Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak'ta uygulanmaya başlayan 10 günlük olağanüstü halin 8 Şubat'a kadar uzatılması ve ekonomik kriz protesto ediliyor.

Kentte 25 Ocak Pazartesi gününden beri süren ve yüzlerce kişinin yaralandığı söz konusu protestolarda gece saatlerinde, Trablusşam Belediyesi ile hükümet konağında yer alan "Sünni Şeriat Mahkemesi" binaları ateşe verilmişti.